حماة الوطن: القمة المصرية الصينية ستسفر عن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

قال أحمد العناني عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية لحزب حماة الوطن إن القمة المصرية الصينية التي عقدت، اليوم الخميس، بالرياض، سيترتب عليها نتائج إيجابية الفترة المقبلة؛ ومنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وضخ استثمارات صينية داخل مصر علاوة على المشاركة باستثمارات داخل العديد من المشروعات المصرية.

وأضاف العناني -في تصريحات مساء اليوم- أن القمة ستسفر أيضا عن فتح الفرص أمام استيراد عدد هائل من المنتجات المصرية.

ورأى العناني أنه سيكون هناك تنسيق لمواقف في قضايا سياسية ما بين القاهرة وبكين في العديد من الملفات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم، الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية.