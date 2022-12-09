مودي يقرر عدم عقد قمة مباشرة مع بوتين بسبب تهديدات موسكو النووية

أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لن يعقد قمة سنوية "مباشرة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما هددت موسكو باستخدام الأسلحة النووية في حرب أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



ونقلت الوكالة عن مسؤول بارز، طلب عدم الكشف عن هويته، القول إن العلاقة بين الهند وروسيا قوية، ولكن الحديث عن الصداقة بينهما في هذا الوقت ربما لا يفيد مودي.



وهذه هي المرة الثانية التي لا يلتقي فيها زعيما البلدين بشكل مباشر منذ عام 2000، منذ تم رفع مستوى العلاقة إلى الشراكة الاستراتيجية.



وتم إلغاء القمة التي عادة ما عقد في ديسمبر، مرة واحدة في 2020 خلال ذروة جائحة كوفيد- 19.



وأكد مسؤول روسي مطلع أن القمة لن تعقد هذا العام.