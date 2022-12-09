 مصرع 3 مهاجرين وفقدان 5 في حادث قارب قبالة إسبانيا - بوابة الشروق
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مصرع 3 مهاجرين وفقدان 5 في حادث قارب قبالة إسبانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 10:02 م | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 10:02 م

لقي ثلاثة مهاجرين حتفهم على الأقل في حادث قارب قبالة ساحل مدينة مرسية الإسبانية، حسبما قال ممثل الحكومة المركزية في الإقليم الإسباني الجنوبي الشرقي، خوسيه فاليز، لمحطة كوب الإذاعية اليوم الجمعة.

ولا يزال البحث جاريا عن 5 من أصل 14 راكبا لقارب خشبي، بينما تم إنقاذ 6 مساء يوم أمس الخميس.

ولم يُعرف في البداية من أي دولة في شمال أفريقيا، غادروا منها.

كان أحد المشاة قد رأي ثلاث جثث في المياه على شاطئ جنوب مرسية يوم أمس الخميس وأبلغ الشرطة.

وتحدث فاليز عن مأساة جديدة وطالب بأن يتم وقف عصابات التهريب، قائلا: "حقيقة أن الناس كانوا يخاطرون بحياتهم، قدمت فكرة عن حجم المأساة الاجتماعية التي كانوا يفرون منها".

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