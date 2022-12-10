 لو كان المنتخب شارك في المونديال هل كان بإمكانه فعل ما فعله المغرب؟.. عمرو أديب يجيب - بوابة الشروق
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لو كان المنتخب شارك في المونديال هل كان بإمكانه فعل ما فعله المغرب؟.. عمرو أديب يجيب

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 11:57 م | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 11:57 م

أجاب الإعلامي عمرو أديب، عن سؤال ما إذا كان منتخب مصر يُشارك في بطولة كأس العالم، هل كان سيُقدم أداء متميزا كما قدم منتخب المغرب الذي تنتظره مواجهة تاريخية أمام منتخب البرتغال في ربع نهائي المونديال عصر السبت.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "عاوز أجاب على سؤال مهم.. لو كانت مصر بتلعب في كأس العالم هل كانت هتعمل اللي عملته المغرب؟.. الإجابة لأ".

وأضاف أن وضع الكرة المصرية سيظل كما هو لفترة طويلة، إذا لم يتم إجراء تغيير شامل في المنظومة الكروية.

وتابع: "عندنا دوري تعبان ومفيش احتراف حقيقي وبنعمل كأسين في سنة واحدة.. طب يبقى عاوزين إيه تاني".

وعند الخامسة من عصر السبت، سيكون منتخب المغرب على موعد مع صناعة التاريخ، عندما يواجه منتخب البرتغال في ربع نهائي بطولة كأس العالم.

وبعدما سجل منتخب المغرب حضوره الأول في هذا الدور، سيكون التأهل لنصف النهائي، بمثابة حدث تاريخي كبير للعرب.

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