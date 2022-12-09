مرتضى منصور: لا نمانع في تقسيط عقوبة كهربا ولكن بشرط وحيد

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قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه لا يمانع في قبول التفاوض لتقسيط عقوبة الغرامة المالية الموقعة على محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الأهلي، ولكن بشرط.

واشترط رئيس الزمالك، اعتراف اللاعب على تحريض مسؤولي النادي الأهلي له، للرحيل عن القلعة البيضاء قبل نهاية عقده بموسم واحد.

وأضاف مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: «كهربا زهق من تصرفات مجلس إدارة الأهلي، كل شوية وعود وعود ومفيش حاجه بتحصل ولا حد هيدفعله جنيه واحد حتى».

وتابع منصور: «الواد جاله كهربا في دماغه بسبب تصرفاتهم، ومش لاقي حد يقف معاه في مبلغ الغرامة، بس أنا ممكن أساعده».

وأوضح رئيس الزمالك: «لو كهربا أعترف أن النادي الأهلي حرضه على الهروب من الزمالك، هنقف جمبه ونساعده في دفع الغرامة».

وأتم: «هنستقبل كهربا أحسن استقبال لو اعترف أن الأهلي حرضه، ومعندناش مشكلة وقتها نوافق على تقسيط الغرامة كمان».