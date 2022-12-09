الفساد يقود رئيس جواتيمالا الأسبق إلى السجن 16 عاما!

قضت محكمة في جواتيمالا بحبس أوتو بيريز، الرئيس الأسبق للبلاد، بعدما أدانته بقيادة شبكة فساد ضخمة داخل مديرية الجمارك، والثراء غير المشروع أثناء توليه السلطة بين 2012 و2015.

وحكم على بيريز بـ8 سنوات عن كل من هاتين التهمتين، أي 16 عاما في المجمل، وبغرامة قدرها مليون دولار وبمنع المدان من الحصول على إطلاق سراح مشروط.. حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" أمس.

كما قضت المحكمة بنفس العقوبة على بروكسانا بالديتي، التي كانت تتولى في عهد "بيريز" منصب نائبة رئيس الجمهورية لكن المحكمة برأت كلا من الرئيس الأسبق ونائبته من تهمة الإثراء غير المشروع، وذلك بسبب عدم كفاية الأدلّة.

يذكر أن بيريز صاحب الـ72 عاما، جنرال متقاعد وانتخب رئيسا للبلاد عام 2012؛ لكنه استقال في 3 سبتمبر عام 2015 وتم توقيفه في اليوم نفسه بضغط من احتجاجات شعبية حاشدة أعقبت فضيحة فساد كشفت عنها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا، بالتعاون مع النيابة العامة لمناهضة الإفلات من العقاب.