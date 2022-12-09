 حسام حسن: إبراهيم من أفضل اللاعبين في مركزه بالتاريخ - بوابة الشروق
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حسام حسن: إبراهيم من أفضل اللاعبين في مركزه بالتاريخ

محمد جلال
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 6:06 م | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 6:06 م

يرى حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق، أن شقيقه إبراهيم حسن، كان من أفضل اللاعبين في مركزه في تاريخ كرة القدم.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية لقناة الكأس: «أفتقد إبراهيم حسن كثيرا، لكن ما لم يعرفه الناس وما لم يذكره الإعلام كثيرا أنه أحد أفضل اللاعبين في مركزه في التاريخ».

وأضاف: «إبراهيم حسن أختير 3 مرات للانضمام لمنتخب العالم وأنا سعيد بذلك وفخور أيضا».

وأكمل: «إبراهيم حسن من أعظم (الباكات رايت) في تاريخ الكرة في العالم وليس بالكلام».

وأتم حسام حسن: «إبراهيم أعتقد أنه تخطى مرحلة الأفضل في تاريخ مصر».


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