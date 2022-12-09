حسام حسن: إبراهيم من أفضل اللاعبين في مركزه بالتاريخ

يرى حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق، أن شقيقه إبراهيم حسن، كان من أفضل اللاعبين في مركزه في تاريخ كرة القدم.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية لقناة الكأس: «أفتقد إبراهيم حسن كثيرا، لكن ما لم يعرفه الناس وما لم يذكره الإعلام كثيرا أنه أحد أفضل اللاعبين في مركزه في التاريخ».

وأضاف: «إبراهيم حسن أختير 3 مرات للانضمام لمنتخب العالم وأنا سعيد بذلك وفخور أيضا».

وأكمل: «إبراهيم حسن من أعظم (الباكات رايت) في تاريخ الكرة في العالم وليس بالكلام».

وأتم حسام حسن: «إبراهيم أعتقد أنه تخطى مرحلة الأفضل في تاريخ مصر».