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أكد ديان لوفرين، لاعب منتخب كرواتيا، أن منتخب بلاده نجح في التعامل مع المواجهة الصعبة ضد البرازيل.

وتلقى منتخب البرازيل هزيمة من كرواتيا بركلات الترجيح ليودع كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي.

وقال لوفرين عقب المباراة لشبكة بي إن سبورتس: «حرصنا دائما على أن نظل قريبين من بعضنا البعض داخل الملعب».

وأضاف: «البرازيل كانت مرشحة للفوز باللقب، وقمنا بعملنا على أفضل ما يرام».

وأكمل لوفرين: «عندما سجل منتخب البرازيل الهدف لم نسهل الأمر عليهم، وعدنا في المباراة بفضل الهجمات المرتدة ونجحنا في تنفيذها على أكمل وجه».

وأتم: «في بعض الأحيان شعرنا بالإرهاق وهدف التعادل أيقظنا وتأكدت بعدها أننا سنتأهل».