فيريرا يجهز بديل روقا أمام بيراميدز

يدرس الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الخيارات المحتملة في خط الوسط لتعويض غياب محمد أشرف "روقا" عن المباراة المقبلة ضد بيراميدز، وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويدرس فيريرا بديل روقا الذي شارك أساسيا في المباريات الماضية، حيث يبحث عن لاعب إلى جوار عمرو السيسي، ويفاضل الجهاز الفني بين أكثر من حل من بينها الاكتفاء بثنائية إمام عاشور وعمرو السيسي إلى جانب سيد نيمار وعمر جابر الذي يمكن أن يلعب في الجبهة اليسرى أو وسط الملعب.

أيضا قد يعود عبدالله جمعة للمشاركة في خط الوسط أو أن يتم الاعتماد على يوسف أوباما كلاعب ثالث إلى جوار عاشور والسيسي.

أما الحل الأخير الذي يمكن أن يفكر فيه فيريرا فيتمثل في الظهور الأول لنبيل عماد "دونجا"، الذي انضما للفريق وصاحبته الإصابة، والتي تعافى منها مؤخرا وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.