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مصر
عمرو فهمي: القمة العربية الصينية تساهم في تعزيز آليات العمل المشترك
السيسي وبن سلمان يبحثان تدشين المزيد من المشروعات المشتركة
السيسي يلتقي ولي العهد السعودي في الرياض
سفارة بولندا بالقاهرة تحتفل بأعياد الكريسماس مع أطفال مدارسها في مصر
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إيطاليا توافق على استقبال 500 مهاجر من قوارب إنقاذ قبالة سواحلها
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مُتفرقة بنابلس
روما ترحب بموافقة الاتحاد الأوروبي تمويل مشروع ربط كهربائي مع تونس بأكثر من 300 مليون يورو
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كأس العالم.. هدف هولندا القاتل ‹ماركة مسجلة› لفيخهورست قبل عامين
الزمالك يتعادل مع سبورتنج في دوري سيدات اليد
كأس العالم.. هولندا تعود من بعيد وتجبر الأرجنتين على أشواط إضافية
رأي
فن
المركز القومي للسينما يستأنف عروض نادى السينما المستقلة غدا
الفنانة الروسية يانا جمال: سعيدة بنجاح الضاحك الباكي.. جمهور السوشيال ميديا غير حقيقين بالمرة
المخرج محمد فاضل عن قلة أحداث مسلسل الضاحك الباكي: ميزانية العمل كانت ضعيفة
محمد الغيطي: الضاحك الباكي حلمي منذ 10 سنوات وأشكر الله على نجاحه بهذا الشكل
مال وأعمال
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مواطن
صندوق النقد: التحديات التى تمر بها مصر حاليًا تشهدها كافة اقتصادات الأسواق الناشئة
نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022: توقيع مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية لتحسين منظومة المشتريات الحكومية
رئيس قطاع الأسهم في كريدي سويس بإسبانيا يغادر منصبه
حوادث وقضايا
تحرير 165 محضرا في حملة للمرافق بشوارع مدينة الأقصر
إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة في الدقلهية
حبس متهمين في واقعة قتل موظف وسرقته في الإسكندرية
ضبط متهمين بحيازة 8 قطع سلاح بدون ترخيص في الإسكندرية
تليفزيون
بعد إقصاء راقصي السامبا من المونديال.. عمرو أديب: بهدلة البرازيل معانا أكتر من اللي بنشوفه مع الزمالك