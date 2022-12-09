 حلمي طولان يُصحح أخطاء لاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة الزمالك - بوابة الشروق
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حلمي طولان يُصحح أخطاء لاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة الزمالك

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 12:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 12:05 ص

استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية الخميس، بستاد الشرطة الرياضي بالعباسية عقب الراحة 24 ساعة التي منحها حلمي طولان المدير الفني للاعبي الفريق عقب مباراة المصري في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وشهد المران تنفيذ لاعبي الفريق لبعض المهام الخططية تحت إشراف المدير الفني الذي حرص على إيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها السادسة عشر من ديسمبر الجاري.


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