رئيس جيبوتي: القمة العربية الصينية تؤسس لعهد جديد في مصير العمل الوثيق

قال رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، إن القمة العربية الصينية تؤسس لعهد جديد في مصير العمل الوثيق والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين.



وأكد رئيس جيبوتي - خلال انطلاق أعمال القمة العربية الصينية بالرياض - ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواكبة المتغيرات والتحديات العالمية وإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات.



وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه الصين كعامل توازن على صعيد العلاقات الدولية انطلاقًا من المكانة المركزية التي تحتلها في النظام الدولي، مؤكدًا الأهمية التي تمثلها الدول العربية كمجموعة دولية ذات موقع جغرافي فريد وثقل سياسي وحضور تاريخي مشهود، يجعل التنسيق المشترك والتعاون بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية أمرًا حيويًا يضفي أثرًا حاسمًا على القضايا المهمة.