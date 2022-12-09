قال اليكس ماك أليستر لاعب منتخب الأرجنتين، إنه وجميع لاعبي منتخب بلاده في كامل جاهزيتهم لخوض المواجهة المرتقبة أمام هولندا اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022، مؤكداً سعي منتخب الأرجنتين للتأهل إلى نصف النهائي ومُواصلة المنافسة حتى النهاية.

وقال أليستر في حديثه بالمؤتمر الصحفي قبل المواجهة: «نعيش أجواءً رائعة داخل المنتخب والبطولة، وأفخر كثيراً بكوني هنا في المونديال لتمثيل منتخب بلادي.

مضيفاً:»سنخوض غداً مواجهة صعبة حاسمة أمام منتخب هولندا، لكننا في أتم الجاهزية لخوضها».

وأوضح: «المنتخب الأرجنتيني يملك إرثاً كبيراً في مثل هذه البطولات ودائماً هو جاهز للمنافسة، ونريد الفوز لكننا نواجه منافساً قوياً ويجب أن نكون في كامل تركيزنا من أجل تحقيق طموحاتنا».

وأضاف: «الآن نحن في جاهزية عالية مع وصولنا إلى الدور ربع النهائي، وقد كانت مواجهتنا أمام أستراليا صعبة ومُجهدة، لكننا خلدنا للراحة لنستعد للمواجهة المقبلة أمام هولندا، وقد أعددنا أنفسنا جيداً لكي نخوض مواجهة على أعلى مستوى».

وتابع لاعب وسط ميدان نادي برايتون الإنجليزي: «شاهدنا المنتخب الهولندي وحللنا الأداء، ونحن نعرف هذا المنتخب القوي، وهو من المنتخبات الكبيرة على مستوى العالم، ولديه مدرب مخضرم ورائع، ونحن جاهزون لمواجهته».

وختم أليستر بالرد على تساؤل بالقول: «ميسي يقوم بأمور مُدهشة في المباريات وحتى في التدريبات، وهو قائدنا وبإمكانه صناعة الفارق».