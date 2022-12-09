قال الدكتور محمد حسين عباس، زميل الكلية الملكية لأطباء السكر والغدد الصماء، إن وضع مريض السكر في فصل الشتاء يختلف عن الصيف.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «الشتاء يحمل بعض المتاعب الصحية بشكل عام مثل الفيروسات التنفسية وأزمات الربو والقلب، وفي الوقت ذاته الدراسات أثبتت أن معدلات السكر التراكمي ترتفع في الجو البارد، مع تشخيص إصابات سكر بنسبة أعلى من فصل الصيف»، مضيفا «تفسيرات زيادة نسبة السكر في الشتاء ترجع إلى المكوث في المنازل لفترة طويلة، وانخفاض نسبة الحرق، إضافة إلى أن التهاب أو فيروس يتسبب في إفراز هرمونات تعاكس عمل الأنسولين، وهو ما حدث خلال أزمة فيروس كورونا».

وأضاف «فصل الشتاء بمثابة تحدي إلى مرضى السكر، ويجب على المريض الالتزام بقياس نسبة السكر خلال فصل الشتاء، بشرط تدفئة اليد بشكل جيد قبل القياس، وبالنسبة للمرضى الذين يحصلون على الأنسولين يجب تدفئة مكان الحقن بشكل جيد، تجنبا لحدوث لانقباض في أوعوية الجلد، وحال الشعور باستمرار ارتفاع الدرجة يجب اللجوء إلى الطبيب»، مؤكدا أهمية قياس نسبة السكر بشكل تراكمي كل 3 شهور.

وشدد عباس على أهمية الحفاظ على النشاط البدني لمرضى السكر خلال فصل الشتاء، قائلا «يجب المواظبة على رياضة المشي في حدود من 20 إلى 30 دقيقة، وفي حالة عدم قدرته على الخروج، فمن الممكن ممارسة بعض الأنشطة المنزلية، كون النشاط البدني يساهم في حرق السكر، ويحافظ على حالة المزاج».

وأوضح أن حالة المزاج «المود» مرتبطة بالتغيرات المناخية معلقا «هناك تعكرات مزاجية تحدث في أواخر الخريف وتستمر طوال الشتاء، وتسبب في حالة من الاكتئاب والعزلة، وهو ما يؤثر بشكل عام على مرضى السكر».

ونصح زميل الكلية الملكية لأطباء السكر والغدد الصماء، بالحرص على الحديث المستمر مع العائلة.