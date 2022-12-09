محافظ جنوب سيناء رئيسا شرفيا للاتحاد المصري للهجن

أصدر اتحاد الهجن المصري قرارًا بالإجماع، بمنح وتعيين اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رئيسًا شرفيًا للإتحاد المصري للهجن، لما يبذله من جهود وتطوير رياضة الهجن على أرض جنوب سيناء.

وسلم عيد حمدان حسن، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، اليوم الجمعة، المحافظ الدرع، في حضور المهندس محمد جمال رئيس لجنة التخطيط بالاتحاد، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.

كما أهدى شاعر البادية فرج أبو عبدالله المزيني، المحافظ قصيدة، أبرز خلالها الجهود العظيمة التي قام بها المحافظ للارتقاء برياضة الهجن، ورعايته للمهرجانات المحلية والعالمية.