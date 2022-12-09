تقرير: 300 ألف أوكراني حصلوا على جوازات سفر روسية منذ بداية الحرب

حصل حوالي 300 ألف أوكراني على جوازات سفر روسية منذ بداية الحرب التي تخوضها موسكو ضد الدولة المجاورة، وفقا لمنصة "ميديازونا" الإعلامية الروسية المستقلة.

وأفادت المنصة، التي تعتبر منتقدة للكرملين، يوم الخميس نقلا عن بيانات وزارة الداخلية في موسكو، بأن ما بين 70 إلى 80 ألف شخص حصلوا على الجنسية الروسية في شهر تشرين الأول/أكتوبر وحده.

وحصل معظم المتقدمين على جوازات سفر روسية جديدة في منطقة "روستوف أون دون" بجنوبي روسيا وفي شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، التي ضمتها موسكو في عام 2014.

وترجع موجة الطلبات إلى حقيقة أن المواطنين الذي لا يحملون جوازات سفر روسية في الأراضي التي تحتلها قوات موسكو لا يحصلون على حقوقهم الأساسية، بحسب "ميديازونا".

وقال التقرير، مستشهدا بمثال لأسرة تم جلبها إلى شبه جزيرة القرم: بأنهم "لا يتلقون في كثير من الأحيان مساعدة طبية أو دعما اجتماعيا بدون جواز سفر [روسي]". وبحسب ما ورد فقد مرض طفلهم، ومن أجل الحصول على المساعدة، كانت الأسرة بحاجة إلى جواز سفر روسي، وفقا لمتطوع.

وأجبر ملايين الأشخاص على الفرار وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في نهاية شباط/فبراير الماضي. ووفقا للأمم المتحدة، فقد فر حوالي 8 ملايين أوكراني إلى دول أوروبية أخرى.

وفي الوقت ذاته، وفقا للتقديرات الرسمية الروسية، دخل حوالي 5ر4 مليون لاجئ أوكراني إلى الأراضي الروسية حتى الآن.