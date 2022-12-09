اليونيسف وسفارة هولندا يفتتحان معرضا لمواهب الأطفال المعرضين للخطر

افتتحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وسفارة مملكة هولندا في مصر، اليوم الجمعة، معرضا فنيا لعرض مواهب الأطفال المعرضين للخطر والذين استفادوا من برنامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة لحماية الطفل.



وأقيم المعرض بمناسبة 16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات، وهي حملة الستة عشر يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي السنوية، والتي تبدأ في 25 نوفمبر، وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى يوم حقوق الإنسان.



وتدعم الأمم المتحدة الحملة، التي يقودها المجتمع المدني، من خلال مبادرة الأمين العام "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030"، حيث تقود الأمم المتحدة الاحتفال هذا العام بالأيام الستة عشر تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".



وأقيم المعرض أيضا بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وهو مناسبة عالمية يُحتفل بها كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.



وعلى هامش المعرض الفني للأطفال، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف": "الفروق بين الأطفال بسبب شكلهم أو ظروفهم مش معناها إن أي واحد فيهم عنده حقوق أقل من التاني، ودي رسالة حملات اختلافنا مش بيفرقنا ومش لوحدي، اللي بتشارك فيها الفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة النوايا الحسنة بأغنيتها لينا حق، واللي بتفكرنا كلنا بأهمية قبول كل الأطفال في المجتمع".



والأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النابلسي، وانتاج كارتون نتورك.