كوريا الجنوبية: انطلاق محادثات الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بأستراليا الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن كوريا الجنوبية و13 دولة عضو في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ستبدأ مفاوضات رسمية في أستراليا الأسبوع المقبل لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي الذي يواجه تحديات متعددة.



وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن الدول المشاركة ستعقد الجولة الأولى من محادثات وضع القواعد في مدينة بريسبان الأسترالية في الفترة من 10 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وتضم المنصة 14 عضوا، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة والهند، وستكون المفاوضات حول الركائز الأساسية الأربعة وهي التجارة العادلة، ومرونة سلسلة التوريد، والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء، والضرائب ومكافحة الفساد، وفقا للوزارة التي أضافت أن كوريا الجنوبية سترسل وفدا برئاسة المسؤول التجاري رفيع المستوى كيم جيونج-هوي.



وقال كيم: "يشمل الإطار الاقتصادي دولا يمكن أن تساعد في استقرار وتنويع سلاسل التوريد الخاصة بنا للصناعات الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات والمعادن الرئيسية. وستسعى الحكومة جاهدة لتحقيق نتائج في المفاوضات من شأنها أن تساعد في تعزيز قدرتنا التنافسية الصناعية وتعزيز الصادرات".



وأطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن الإطار الاقتصادي في مايو الماضي، واتفق وزراء تجارة الدول الأعضاء في سبتمبر على إطلاق المفاوضات الرسمية.



وينظر إلى المنصة على نطاق واسع على أنها جهود أمريكية ترمي لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.



وتمثل الدول الأعضاء في الإطار 41% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و32% من إجمالي السكان، وفقا لبيانات حكومية.