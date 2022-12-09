وزير خارجية السعودية: التعاون العربي الصيني ليس وليد لحظة

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن التعاون العربي الصيني، ليس وليد لحظة والعلاقة مع الصين أعمق من مجرد قضية تسلح.

وأضاف بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمتين الخليجية والعربية الصينية، أنه لم يتم بحث قضايا التسليح مع الصين لأن القمة اقتصادية وتنموية، وأن المملكة مستمرة في بناء علاقتها مع الصين وغيرها من الدول المهمة.

وأكد وزير الخارجية، أن الصين حريصة على أمن واستقرار المنطقة، مضيفا أن العمل مع القوى العالمية مستمر لخدمة مصالح الأمن الدولي.

يذكر أن الرئيس الصيني، وصل إلى السعودية، الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يعقد خلالها لقاءات ثنائية، ويشارك في 3 قمم، هي قمة سعودية - صينية، وقمة خليجية صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقمة عربية صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.