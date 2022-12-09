رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية بوروندي

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية بوروندي، ترأس خلالها مع الفريق أول بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي الجلسة الختامية للاجتماع الثانى للجنة العسكرية المصرية البوروندية.

أسفرت إجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية للجيش البوروندي؛ لمواجهة تحديات الأمن القومي وتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أعقبها لقاء الفريق أول بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي الذي أشاد بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين، وما توصلت إليه من نتائج تصب في مصلحة البلدين وقواتهما المسلحة والأمن والاستقرار الإقليمي.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، آلان تربرت موتابازي وزير الدفاع البوروندي الذي أكد خلال اللقاء على تبادل الرؤي حول تطورات الأوضاع والتحديات

التي تواجه الأمن القومي في المنطقة والدعم المصرى للقوات المسلحة البوروندية، والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد عسكر على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين، معرباً عن اعتزازه وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.