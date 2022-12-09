وفاة 9 أشخاص وفقدان آخر إثر انفجار بمنجم فحم في إندونيسيا

أعلن مسؤولون وفاة تسعة أشخاص وفقدان واحد، اليوم الجمعة؛ إثر انفجار لغاز الميثان بمنجم للفحم في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا.



وقال عبد الملك، رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية، إن أربعة أشخاص نجوا من الحادث الذي وقع بمنجم في مقاطعة ساواهلونتو، ولكن أصيب اثنان منهم بحروق بالغة.



وأفاد المتحدث باسم الشرطة الإقليمية دوي سوليستياوان بوقوع حوادث مماثلة في المنطقة ترجع في الأساس إلى اتصال الجزيئات الدقيقة من تراب الفحم بمصدر حرارة.



وكان المستعمرون الهولنديون شيدوا ساواهلونتو في القرن التاسع عشر لتكون بلدة منتجة للفحم.