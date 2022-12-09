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وكالة روسية: اجتماع دبلوماسي روسي أمريكي في إسطنبول

وكالات
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 10:16 م | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 10:16 م

قالت وكالة "تاس" الروسية، إن اجتماعا لدبلوماسيين من روسيا والولايات المتحدة حول "القضايا المثيرة للقلق" يعقد اليوم الجمعة في إسطنبول.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع: "اليوم، ينعقد اجتماع لدبلوماسيين من روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول. هنالك يبحثون القضايا المثيرة للقلق، فما هي؟ هي مشاكل التأشيرات.. تبادل الموظفين الدبلوماسيين .. تجري مناقشة كيف ينبغي أو لا ينبغي للمؤسسات الأجنبية أن تعمل، وما إلى ذلك".

وبحسب المصدر فإن الأمريكيين لا يريدون مناقشة "أي قضايا ذات مغزى" باستثناء اللجنة الاستشارية الثنائية والقضايا المدرجة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل الروسي فيكتور بوت مع الأمريكية بريتني غراينر لم تكن خطوة نحو التغلب على الأزمة في العلاقات الثنائية.

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