حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، من عواقب ارتفاع الإصابة بـ"الكورونا" و"الانفلونزا"، مؤكدة ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة المتمثلة في اللقاحات ضد الأمراض الموسمية والكورونا لمنع تفشي هذا الفيروس مرة أخرى في البلاد.

وشددت بيير ـ حسبما أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة ـ على أهمية التوجه لأخذ اللقاحات الخاصة في ظل الارتفاع المستمر في عدد الإصابات في الولايات المتحدة وللحد من تفشي المرض خلال فصل الشتاء الحالي .

ويأتي هذا في الوقت حذر فيه مسؤولون أمريكيون من عواقب الارتفاع المستمر في نسبة الإصابة المؤكدة بفيروس "كوفيد ـ 19" في مناطق متفرقة من البلاد، مؤكدين ضرورة أخذ الأمريكيين مسألة تلقى التطعيمات واللقاحات المعززة بجدية أكثر في ظل تراجع الإقبال على اللقاحات المضادة لـ"كوفيد ـ 19" و"الانفلونزا".

من جانبه، شدد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أهمية أخذ التطعيمات اللازمة لمواجهة موجة الإصابة بالانفلونزا غير المسبوقة في البلاد منذ عقد كامل، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى أن حوالي 20 ألف أمريكي دخلوا المستشفيات خلال الأسبوع الماضي جراء الإصابة بالانفلونزا الموسمية.