كييف تحذر من رسائل تجنيد مزورة بالجيش الأوكراني في ألمانيا

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حذرت وزارة الخارجية الأوكرانية، مما بدا أنها رسائل تجنيد مزورة لفيلق دولي تابع الجيش الأوكراني، منتشرة في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوليه نيكولينكو، على فيسبوك، اليوم الجمعة، إن "القنصلية الأوكرانية لم تبعث بمثل تلك الرسائل".

وذكر نيكولينكو، أن الرسائل جزء من حملة تضليل ضد أوكرانيا، وتجنيد مواطنين للخدمة في جيش أجنبي عقوبته السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتم إبلاغ الشرطة الألمانية بذلك.

وأوضح متحدث باسم شرطة دوسلدورف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "سلطة أمن الولاية تجري تحقيقا في الأمر".

وعرض الدبلوماسي الأوكراني، نسخة ضوئية، لخطاب مرسل إلى مواطن محلي بولاية شمال الراين ويستفاليا، وتم إدراج القنصلية الأوكرانية في دوسلدورف باعتبارها جهة الإرسال المزعومة.

وتعرض الرسالة 5 آلاف يورو (5262 دولارا) شهريا للخدمة في الفيلق، و100 ألف يورو للورثة في حال الوفاة.

غير أن الجنود المنتشرين على خط الجبهة في أوكرانيا، لا يحصلون رسميا سوى على ما يعادل نحو 2400 يورو.

وتتم معاملة الجنود، الذين تمت تعبئتهم في الخارج، كأوكرانيين.