بنكمان - فريد يتخلف عن الموعد النهائي للرد على لجنة مجلس الشيوخ

تأخر سام بنكمان- فريد عن الموعد النهائي الذي حددته لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي للرد على طلب لتقديم شهادته في جلسة كانت مقررة بتاريخ 14 ديسمبر الجاري، تتعلق بانهيار شركة بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" التي أسسها، وإفلاسها.

وقالت لجنة الأعمال المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ في بيان إن محامي بنكمان- فريد لم يقدم ردا في الإطار الزمني المحدد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر رئيس اللجنة شيرود براون، والعضو البارز بات تومي، في البيان: "نعتقد أن من المهم أن يظهر بنكمان- فريد رغبته في إتاحة الشفافية والمحاسبة أمام الشعب الأمريكي من خلال الإدلاء بشهادته".

وأضاف البيان: "سنواصل السعي لمثوله أمام الكونجرس كما تمت الإشارة بالتفصيل في خطاب أمس الأول الأربعاء".

وكتب عضوا مجلس الشيوخ براون وتومي في الخطاب أنهما مستعدان لإصدار مذكرة استدعاء إذا لم يمثل بنكمان- فريد طواعية أمام المجلس.