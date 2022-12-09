رئيس قطاع الأسهم في كريدي سويس بإسبانيا يغادر منصبه

أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس قطاع الأسهم لدى مجموعة كريدي سويس في إسبانيا، أنتيرو توشارد، غادر البنك، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضافت المصادر التي لا يمكن ذكر اسمها بموجب سياسة الشركة أن مغادرة توشارد أُعلنت مؤخرا.



وعمل توشارد لدى البنك السويسري لمدة19 عاما ويرأس قطاع الأسهم في إسبانيا منذ يناير 2019، بحسب صفحته على موقع لينكد إن.



ورفض توشارد التعقيب على النبأ.



يشار إلى أن كريدي سويس بصدد شطب تسعة آلاف وظيفة عالميا في إطار خطة إستراتيجية جديدة تشمل اقتطاع الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويخضع لهيكلة واسعة. وانتهى من زيادة رأسماله بمقدار 4 مليارات فرانك (3ر4 مليار دولار)، أمس الخميس.



ونقل المصرف العديد من الرؤساء التنفيذيين من المملكة المتحدة إلى مدريد عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حيث اختار إسبانيا لتكون أحد مراكزه للاستثمار المصرفي في أوروبا، وسوف تشهد البلاد جزءا كبيرا من تداول الأسهم.