لجنة مركزية لمتابعة مدى تنفيذ المنشأت بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة

شهدت وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع نشاطا ملحوظا، فيما يخص دورها المحوري والجموهري كوزارة خدمية هدفها تقديم أفضل خدمة للمواطن، في الداخل والخارج، فيما يخص مجال عها.



وتضمن حصاد الوزارة، اجتماع وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع وفد من اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، أكد فيه الوزير على أن "الوزارة" بكامل جاهزيتها، واستعدادتها للاستمرار في التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع إتحاد الصناعات، معلناً عن اجتماعات ولقاءات مرتقبة لبحث ومناقشة كافة الملفات المشتركة.



وثمن الوزير دور أصحاب الاعمال الوطنيين في المشاركة في التنمية كشركاء اجتماعيين في بناء الوطن، وخلال الاجتماع دار حوار بشأن بعض القضايا المشتركة منها التدريب المهني، ومشروع قانون العمل، وتطوير مدارس التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة.



وتضمن الحصاد أيضا موافقة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على طلب ممثلي الاتحاء المصري لمقاولي التشييد والبناء بتشكيل لجنة دائمة مع "الوزارة"؛ لبحث كافة الملفات والحوار بشأن القضايا المشتركة؛ بهدف صناعة بيئة عمل لائقة تستفيد منها عملية التنمية،وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي والمهني للعاملين في هذا المجال.



وشهد الحصاد ا مباحثات لوزارة القوى العاملة بشأن تنظيم إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية إلى السعودية للعمل في موسم الحج والعمرة خلال العام 2023، والاتفاق على مستويات الأجور، وزيادة في المنح والبدلات والحوافز التشجيعية.



وأعلن وزير القوى العاملة، تشكيل لجنة مركزية من "الوزارة" لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشأت للتأكد من مدى إلتزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018.



وشدد "الوزير" في توجيهاته على أهمية تعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون،وكذلك إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت المستهدفة.



وشاركت وزارة القوى العاملة في اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، لعرض ما تم انجازه من "الخطة الوطنية"، وعرض مهام وتشكيل وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة القوى العاملة، ضمن مشروع ACCEL AFRICA بالتركيز على حماية ودعم الأطفال "برنامج الصرخة".