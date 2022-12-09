رئيس الوزراء السويدي يحذر من أزمة حادة إثر توقف مفاعل نووي رئيسي

قال رئيس وزراء السويد أولف كريسترسن إن أزمة الطاقة في البلاد تسوء، حيث تواجه السويد خطرا حقيقيا من انقطاع التيار الكهربي بسبب توقف أكبر مفاعل نووي البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ومن المقرر في وقت لاحق اليوم، أن توقف شركة "يونيبر إس إي" وحدة "أوسكارشام – 3" على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد لمدة تسعة أيام، لأغراض الصيانة مما يفاقم من نقص الكهرباء.

وقالت شركة الكهرباء إن السويد ستعتمد الأسبوع المقبل على واردات من النرويج وألمانيا وبولندا لضمان وجود ما يكفي من الكهرباء للتوزيع.

وذكر كريسترسن للصحفيين اليوم "الوضع خطير نسبيا، ولا نرغب في إثارة الفزع، لكنها مشكلة خطيرة وهناك مخاطر كبيرة".

وأضاف: "يعتبر جنوبي السويد المنطقة الأقل في إمكانيات الإنتاج على مستوى أوروبا بمقارنة بمستوى الطلب".

ويمثل التوقف اختبارا لشبكة الطاقة في البلاد أكثر من أي وقت مضى، حيث يأتي في خضم فترة برودة انخفضت فيها درجة الحرارة ثماني درجات مئوية عن المتوسط الموسمي.