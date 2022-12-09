دويشته بنك يسعى للانضمام مجددا إلى سوق الذهب في لندن

تقدم مصرف دويتشه بنك بطلب للانضمام مجددا إلى سوق الذهب في لندن، وهو أكبر سوق قياسي لتحديد أسعار تداول الذهب، حيث يسعى البنك الألماني إلى التوسع في وحدته التجارية.

وقال دويتشه بنك في بيان اليوم الجمعة، إن تقديم طلب للانضمام إلى سوق الذهب في لندن "يجعلنا نواكب البنوك الأخرى التي تقدم خدمات المعدن النفيس. إنه يعكس النمو الحذر لتجارتنا في المعادن النفيسة خلال السنوات القليلة الماضية، وزيادة طلب العملاء على خدماتنا"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي هذه الخطوة، التي قد تدعم وضع البنك في قطاع المعادن النفيسة، في إطار جهود رام ناياك، رئيس قطاع التداول، للحفاظ على الزخم في أعمال البنك ذات الدخل الثابت.

وكان قطاع التداول أكبر محفز للنمو في البنك على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وأساسيا لاستراتيجية الرئيس التنفيذي كريستيان سيفينج للتحول.