الرئيس الإسرائيلي يمدد تفويض نتنياهو لتشكيل حكومة 10 أيام أخرى

وافق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، اليوم الجمعة، على طلب رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، تمديد التفويض الممنوح له لتشكيل الحكومة لمدة عشرة أيام أخرى، حتى 21 ديسمبر الجاري، بحسب قناة "أي 24" الإخبارية الإسرائيلية.



وطلب نتنياهو من الرئيس هرتسوج أمس الخميس، منحه أسبوعين إضافيين، بما يوفر له مزيدا من الوقت لتشكيل ائتلاف حاكم، حيث يتطلع للانتهاء من مباحثات مع أحزاب دينية ومن جناح اليمين، بما يعيده للسلطة بعد 18 شهرا في صفوف المعارضة، بحسب وكالة بلومبرج.



وفاز حزب ليكود بزعامة نتنياهو بمعظم الأصوات في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي، والتي كانت الخامسة منذ عام 2019، لكنه عجز عن تحقيق أغلبية واسعة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تتيح له تشكيل الحكومة بمفرده.



ويحاول نتنياهو بلورة اتفاق لتشكيل ائتلاف مع حلفاء محتملين من اليمين المتطرف وأحزاب دينية قبل انتهاء المهلة الأحد المقبل.