سفارة إسبانيا في القاهرة تبرز فيديو لطالبة من جامعة كفر الشيخ عن الكاتبة سهير القلماوي

نشرت سفارة إسبانيا في القاهرة، مقطع فيديو عن الكاتبة والسياسية المصرية الراحلة سهير القلماوي من صنع طالبة في جامعة كفر الشيخ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأرفقت السفارة مقطع الفيديو، الذي يرصد قصة حياة وإنجازات الأديبة والسياسية البارزة سهير القلماوي، قائلة: "لا تدع فيديو الطالبة هاجر سند من جامعة كفر الشيخ عن الكاتبة والمترجمة والأستاذة الجامعية سهير القلماوي يفوتك".

#نساء_في_ويكيبديا#لا تدع فيديو الطالبة #هاجر_سند من #جامعة_كفرالشيخ عن الكاتبة والمترجمة والاستاذة الجامعية #سهير_القلماوي يفوتك!#MujeresEnWikipedia #NoTePierdas el📹 de Hagar Sanad @Kafrelsheikh_U sobre Suhayr al-Qalamawi escritora y profesora 🇪🇬#SheCanLead #CelebrateWomen pic.twitter.com/FQu4C1OWdi

—Embajada de España en El Cairo (Egipto) (@EmbEspEgipto) December 9, 2022



وسهير القلماوي، التي رحلت في 4 مايو 1997، كانت علامة أدبية وسياسية بارزة مصرية، وتعد أول من شكلت الكتابة والثقافة العربية من خلال الكتابات والحركات النسوية والمناصرة.



فكانت سهير القلماوي، المولودة في 20 يوليو 1911، من أوائل السيدات اللاتي التحقن بجامعة القاهرة، حتى أنها أصبحت أول امرأة مصرية تحصل على الماجستير والدكتوراه في الآداب لأعمالها في الأدب العربي، في عام 1941.



بعد تخرج القلماوي، عينتها جامعة القاهرة لتكون أول مُحاضِرة تحاضر تحت قبة الجامعة، وبعدها أصبحت من أوائل السيدات اللاتي شغلن منصب قيادية، فكانت رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة ورئيسة الاتحاد النسوي المصري ورئيسة رابطة خريجات جامعة المرأة العربية، وأشرفت على هيئة الكتاب ونظمت أول معرض دولي للكتاب في القاهرة في عام 1961.



أصبحت القلماوي عضو مجلس الأمة المصري في عام 1959، ثم عضو في البرلمان المصري "مجلس الشعب" في عام 1979، وتم تكريمها بجائزة الدولة التقديرية.