محمد الغيطي: الضاحك الباكي حلمي منذ 10 سنوات وأشكر الله على نجاحه بهذا الشكل

أُقيمت مساء اليوم الجمعة، ندوة خاصة لمسلسل "الضاحك الباكي"، داخل نادي الصيد، بحضور أبطاله ليتحدثون عن العمل ومدى تأثيره ونجاحه مع الجمهور.

وقال مؤلف العمل محمد الغيطي، خلال الندوة: "قدمت 36 عملا دراميا، وأقربهم إلى قلبي الضاحك الباكي، وكتبته كرواية في البداية، وحلمت أن يصبح مسلسل منذ 10 سنوات، وتحقق الحلم وحقق نجاحا كبيرا".

وأضاف الغيطي: "العمل قدم معلومات لا يعرفها الكثير، وتاريخه 100 عام، وأظهرت مصر بشكل يليق بيها، وحرصت على عمل عروض مسرحية شبه حقيقة في العمل لكي يصدق الجمهور.

جدير بالذكر أن مسلسل "الضاحك الباكي" من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، وفردوس عبد الحميد، ورزان مغربي، ويحكي قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني ومن تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.