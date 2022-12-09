قرقاش: مشاركة الإمارات في القمتين الخليجية والعربية الصينية تهدف لتكامل وتضافر الجهود

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن مشاركة بلاده في القمتين الخليجية والعربية الصينية تهدف لتكامل وتضافر الجهود بما يحقق التقدم والازدهار المشترك.



وأعرب قرقاش، في تغريدات نشرها على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن شكره إلى السعودية على استضافتها لهذا "الحدث المهم والقمم الناجحة".



وأكد قرقاش أن الإمارات تواصل بعزم وثقة مد جسور التعاون والعمل المشترك مع الأشقاء وكل الأصدقاء بما يسهم في الرفاه والاستقرار المشترك وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من تقدم وتطور.



وأوضح أن بلاده تؤمن أن الشراكات والحوار المستمر بين الدول والشعوب هو السبيل الافضل نحو مستقبل مزهر ومشرق.



ووصل الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة إلى مدينة الرياض، على رأس وفد بلاده إلى أعمال الدورة الـ43 لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.