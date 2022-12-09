أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 93 ألفا و390

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أعلنت أوكرانيا أن قواتها المسلحة قتلت 93 ألفا و390 جنديا روسيا، من بينهم 310 جنود، أمس الخميس، منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير الماضي.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوردته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (أوكرينفورم).

وقال البيان: إنه "إضافة إلى ذلك دمرت القوات الأوكرانية 2937 دبابة روسية و5912 عربة مدرعة و1926 منظومة مدفعية و395 منظومة صواريخ متعددة الإطلاق "إم.إل.آر.إس"، و211 منظومة مضادة للطائرات".

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 281 طائرة و264 مروحية و 1603 طائرة مسيرة للعمليات التكتيكية و592 صاروخ كروز و16سفينة حربية أو زورق حربي و4531 شاحنات وصهاريج وقود و164 وحدة من المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.