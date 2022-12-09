البرهان: استراتيجية الحزام والطريق نموذج عملي لمعاني التعاون والترابط والتنمية على امتداد العالم

أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عن أمله في أن تحقق القمة العربية الصينية خطوة متقدمة لتعزيز وتوطيد العلاقات بين العالم العربي والصين في مختلف المجالات.



وأكد البرهان - خلال انطلاق فعاليات القمة العربية الصينية بالرياض - أن استراتيجية الحزام والطريق التي طرحتها القيادة الصينية تمثل نموذجًا عمليًا يجسد معاني التعاون والترابط والتنمية على امتداد العالم.



وثمن المبادرة التنموية والاستثمارية التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بإنشاء صندوق استثماري يشمل عددًا من الدول العربية ومن بينها السودان، فضلاً عن المشروع التنموي القاري الكبير والمتمثل في مشروع خط السكة الحديد - الذي تم اعتماد فكرته في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي الـ11 بالعاصمة السنغالية دكار - ليمتد من مدينة بورسودان حتى مدينة دكار بالسنغال غربًا، مؤكدًا أن مثل هذا المشروع يمكن أن يحدث طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة خاصة إذا تكامل مع مشروع الحزام والطريق ليحققان معًا التواصل وتبادل المنافع بين دول العالم.



وفي ختام كلمته، أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، دعم بلاده للأعمال الثمانية المشتركة التي ستعمل فيها الصين مع الجانب العربي خلال السنوات القادمة.