انتحار شاب بالرحمانية في ظروف غامضة

أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه بمنزله في قرية المنشية التابعة لمركز الرحمانية في البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بشنق شاب نفسه بإحدى قرى المركز وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ والفحص تبين إقدام" أحمد.م.ج"، 23 عامًا، أعزب ومقيم بقرية المنشية التابعة لمجلس قرية بويط مركز الرحمانية بشنق نفسه حتى الموت بمنزل.

وأجرى فريق النيابة العامة المعاينة لجثمان المجني عليه وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.