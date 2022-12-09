 المخرج محمد فاضل عن قلة أحداث مسلسل الضاحك الباكي: ميزانية العمل كانت ضعيفة - بوابة الشروق
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المخرج محمد فاضل عن قلة أحداث مسلسل الضاحك الباكي: ميزانية العمل كانت ضعيفة

حسام جودة
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 9:07 م | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 9:07 م

أُقيمت مساء اليوم الجمعة، ندوة خاصة لمسلسل "الضاحك الباكي"، داخل نادي الصيد، بحضور أبطاله ليتحدثون عن العمل ومدى تأثيره ونجاحه مع الجمهور.

وحرص على حضور الندوة كل من عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد، الكاتب محمد الغيطي، المخرج محمد فاضل، ديانا هشام، بالإضافة إلى الكثير من الإعلامين والصحفيين.

وعن سبب قلة الأحداث في المسلسل، قال المخرج المخرج محمد فاضل: "ميزانية العمل كانت أقل من نصف ميزانية مسلسل رمضاني، والعمل من المفترض أن تكون تكلفته كبيرة للغاية فهو عمل تاريخي".

وأضاف فاضل: "أجرنا المسرح ٧ ساعات، بـ150 ألف جنيه، وهذا غير منطقي بالمرة، وحذفت الكثير من المشاهد بسبب الإنتاج، وهذا تسبب في ضعف السيناريو، ولكن أشكر الله أن العمل نال إعجاب الجمهور".

جدير بالذكر أن مسلسل "الضاحك الباكي" من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، وفردوس عبد الحميد، ورزان مغربي، ويحكي قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني ومن تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.

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