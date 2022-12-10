هامبورج تسلم أولى القطع البرونزية من مملكة بنين القديمة إلى نيجيريا

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تعتزم ولاية هامبورج، إعادة أول مجموعة من قطع البرونز الأثرية، التي تنتمي إلى مملكة بنين القديمة إلى دولة نيجيريا الأسبوع المقبل.

وأعلنت السلطات الثقافية في هامبورج، أنه سيتم تقديم 3 قطع من مجموع 179 قطعة برونزية من مملكة بنين السابقة لممثلي جمهورية نيجيريا، يوم الجمعة المقبل.

سيتم إعادة ما مجموعه ثلثي هذه الكنوز الفنية القديمة ويمكن لمدينة هامبورج الاحتفاظ بثلث القطع المعروضة على سبيل الإعارة والاستمرار في عرضها في متاحفها.

صنعت القطع البرونزية في القرن الثالث عشر وزينت القصر الملكي لمملكة بنين التي تنتمي أراضيها إلى دولة نيجيريا.

وتعرض حوالي 1100 قطعة فنية وبرونزية في حوالي 20 متحفا ألمانيا، وجاء معظم هذه القطع من عمليات النهب البريطاني لتلك الآثار عام 1897.

اتفقت ألمانيا ونيجيريا هذا الصيف على طريقة لإعادة القطع المسروقة.

وتقدر قيمة الكنوز الفنية البالغ عددها 179 في هامبورج وحدها بحوالي 60 مليون يورو.