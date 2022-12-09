تركيب 14 جهاز غسيل كلوي جديد بمستشفى العبور للتأمين الصحي في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تركيب 14 ماكينة غسيل كلوي جديدة لخدمة مرضى الغسيل الكلوي من أبناء المحافظة، بمستشفى العبور للتأمين الصحي، ضمن الخدمات الطبية التي يقدمها التأمين الصحي للمرضى.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر للدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور تامر مدكور مدير عام الفرع، والدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور، للسعي الدائم في تقديم المزيد من الخدمات الطبية بمستشفيات التأمين الصحي بفرع كفر الشيخ لخدمة المرض، داعيا الله أن يمن بالشفاء لكل المرضى.