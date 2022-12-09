 تركيب 14 جهاز غسيل كلوي جديد بمستشفى العبور للتأمين الصحي في كفر الشيخ - بوابة الشروق
الجمعة 9 ديسمبر 2022 11:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

تركيب 14 جهاز غسيل كلوي جديد بمستشفى العبور للتأمين الصحي في كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 10:53 م | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 10:53 م

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تركيب 14 ماكينة غسيل كلوي جديدة لخدمة مرضى الغسيل الكلوي من أبناء المحافظة، بمستشفى العبور للتأمين الصحي، ضمن الخدمات الطبية التي يقدمها التأمين الصحي للمرضى.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر للدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور تامر مدكور مدير عام الفرع، والدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور، للسعي الدائم في تقديم المزيد من الخدمات الطبية بمستشفيات التأمين الصحي بفرع كفر الشيخ لخدمة المرض، داعيا الله أن يمن بالشفاء لكل المرضى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك