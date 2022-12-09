«حكايات على هامش المستطيل الأخضر» إصدار جديد للناقد الرياضي محمد كمال

في الوقت الذي وصلت فيه منافسات كأس العالم إلى نهايتها، ومع ارتفاع وتيرة المنافسة والشغف الجماهيري حول العالم بالنسخة رقم 22 المقامة في قطر، واصلت دار العربي للنشر والتوزيع تفاعلها مع الحدث، بنشر كتاب كروي جديد بعنوان "حكايات على هامش المستطيل الأخضر" للكاتب الصحفي محمد كمال.

ويتناول الكتاب قصصا كروية ذات أبعاد عدة سياسية وانسانية ونفسية، ويتحدث عن معاناة اللعبة في بعض البلدان خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وعن تاريخ زعماء سياسيين مع اللعبة خلال القرن الماضي.

ولا يخلو الكتاب من بعض السرد عن مسيرة نجوم مؤثرين في اللعبة عبر تاريخها، ليس فقط بنجوميتهم على مستوى كرة القدم، ولكن لشخصياتهم غريبة الأطوار أو مساهماتهم الانسانية العميقة التي زادت من شعبيتهم ورفعت من أسماءهم، مثل جورج بيست نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في الستينات والسبعينات، والنجم السلفادوري الشهير خورخي ألبرتو جونزاليس الشهير بالماجيكو.

ويتناول الكاتب جانبا مظلما من حياة بعض اللاعبين، كما لم يغفل بعض المباريات الشهيرة في تاريخ كأس العالم مثل نهائي مونديال 1950 بين البرازيل وأوروجواي الشهير، وكذلك قصص عن عداوات شخصية بين اثنين من كبار المدربين في تاريخ الكرة الإنجليزية بريان كلوف مدرب نوتنجهام فورست الإنجليزي سابقا ودون ريفي مدرب ليدز يونايتد في فترتي الستينات والسبعينات.

ويأتي الكتاب استكمالا لمجموعة من الأعمال الرياضية التي دأبت العربي على نشرها في الفترة الماضية، مثل كتاب "فلسفة كرة القدم..ما وراء اللعبة" للكاتب ستيفن مامفورد وكتاب "علم كرة القدم البرازيلية" من تأليف سيلفيو ريكاردو دا سيلفا وأخرون، و أيضا كتاب "ضربات الجزاء والترجيح..أشهرها وأغربها" للكاتب الصحفي عماد أنور والذي لديه أيضا كتاب آخر "محمد صلاح ..حكاية بطل"، بالإضافة إلى كتاب "ليفربول..النادي والمدينة" لطارق الجويني و"جنون المستديرة" لخوان بيورو و "سقوط الفيفا..الفساد ..المال..السلطة" لديفيد كون.