دبلوماسية أمريكية: واشنطن ومجموعة السبع تدعم خطة السلام التي اقترحها زيلينسكي

قالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك إن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع تدعم خطة السلام، التي اقترحها رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.



وأضافت السفيرة الأمريكية- في تصريح أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة- أنه "من الواضح الآن من يقف إلى جانب السلام ومن يقف إلى جانب الحرب، تحدث الرئيس زيلينسكي عن خطة السلام التي تتكون من 10 نقاط، نحن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع، ندعم هذه الخطة لأننا نؤمن بأنها خطة يمكن بها إنهاء الحرب، وفي يوم الاثنين فقط، أطلقت روسيا مرة أخرى 70 صاروخًا على المدن الأوكرانية، الآن من الواضح تمامًا أن الروس لا يريدون إنهاء الحرب، الولايات المتحدة تدعم السلام والسلام الذي تم اقتراحه في خطة زيلينسكي".



وتابعت إن "انتهاء الحرب يعتمد على الرئيس زيلينسكي"، مشيرة إلى كلمة الرئيس جو بايدن "إذا أراد الروس وقف الحرب فيمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يفعل ذلك ببساطة الآن، يجب أن يتوقف ويسحب قواته وستنتهي الحرب".



وأعلن فولوديمير زيلينسكي- خلال قمة مجموعة العشرين- خطة سلام لوقف الحرب الروسية، وتتوخى الخطة المكونة من 10 نقاط تنسيق الجهود الدولية لتحقيق الأمن النووي والطاقة والغذائي، وكانت أحد البنود الرئيسية هو انسحاب القوات الروسية من كامل أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا.