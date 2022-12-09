أئمة ووكلاء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر: الأزهر منارة العلم الوسطي

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية اليوم الجمعة، زيارة للجامع الأزهر الشريف لـ١٩ عالمًا من أئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة.



وخلال الزيارة استمع الوفد إلى شرح تفصيلي لتاريخ الجامع الأزهر الشريف، ودوره في نشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المستنير، كما أعرب ضيوف مصر عن سعادتهم البالغة بالحفاوة والترحاب، مؤكدين أنهما يليقان بمكانة مصر العظيمة وأخلاق أهلها الكريمة، وأن ذلك من الدلائل الواضحة على عمق العلاقة بين الدولتين الشقيقتين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.



وفي ختام الجولة أعرب الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة للأماكن الطيبة والمحببة إلى نفوسهم، مؤكدين أن الأزهر منارة العلم الوسطي، معربين عن انبهارهم بما حققته وزارة الأوقاف المصرية من إنجازات في مجال التأليف والترجمة والنشر بما يخدم التراث الإسلامي ويرعي الفكر الوسطي المستنير.