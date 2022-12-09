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انتهى شوط المباراة الأول من مواجهة كرواتيا والبرازيل، بالتعادل السلبي، في المواجهة التي تقام مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم.

وشهدت المواجهة استحواذ برازيلي مع تحفظ لدفاعات منتخب كرواتيا، حتى خرجت المواجهة بالتعادل السلبي.

وصعد منتخب البرازيل إلى ربع النهائي بعد تفوقه برباعية على كوريا الجنوبية، فيما كانت قد وصلت كرواتيا لهذا الدور بعد فوزها على اليابان بركلات الترجيح.

وتلعب البرازيل اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: دانيلو، سيلفا، ماركينيوس، إيدير ميليتاو. خط الوسط: كاسيميرو، باكيتا، رافينيا، نيمار، فينيسيوس.

خط الهجوم: ريتشارلسون.

فيما تخوض كرواتيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جوسيب يورانكوفيتش، ديان لوفرين، جوسكو جفارديول، بورنا سوسا.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، مارسيلو بروزوفيتش، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيفان بريسيتش، ماريو باسيليتش، أندريج كراماريتش.