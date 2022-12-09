قبل ساعات قليلة من إنطلاق دور الــ8 لكأس العالم المقامة حالياً بالدوحة، يطلق FIFA Sound اليوم المجموعة الرسمية لأغاني النسخة الحالية من المونديال والذي يعد مزيجاً بين لغتي الموسيقى وكرة القدم العالميتين .

وتشارك في غناء تلك المجموعة التي تنطوي على أنماط موسيقية متنوعة، لتُشكل مهرجاناً موسيقياً استثنائياً لحدث عالميّ فريد، عدد من أبرز نجوم العالم مثل ترينيداد كاردونا ودافيدو وعائشة وأوزونا وجيمس وليل بيبي وفرقة تيرز فور فيرز وبلقيس ونورة فتحي ومنال ورحمة رياض وناصر الكبيسي وعايض وحنين حسين ومريام فارس

وتضم المجموعة التي يتم طرحها اليوم، تعاون في عالم الموسيقى الإلكترونية بين نيكي ميناج ومالوما ومريام فارس على أغنية توكو تاكا التي أصبحت أول أغنية رسمية لمهرجان المشجعين ، وأغنية Dreamers الملهِمة التي أداها نجم فرقة "بي تي إس" جونغ كوك في حفل الافتتاح. وبمجموعها، تعكس المقطوعات الإثارة العالمية المحيطة بكأس العالم.

وقد حققت أغاني هذه المجموعة مجتمعة أكثر من 300 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب، بينما تربّعت أغنيتا Dreamers وتوكو تاكا على صدارة قائمة المقطوعات الموسيقية المصورة الأكثر شعبية على منصة يوتيوب عالمياً. إذ احتلت توكو تاكا المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر طلباً على منصة iTunes، بينما وصلت Dreamers إلى المرتبة الأعلى على قوائم المبيعات في عدد من المنصات

من جهته، قال المنتِج الموسيقي ريد وان الذي حصد عدة جوئز جرامي، والمدير التنفيذي لقطاع الترفيه الإبداعي لدى الفيفا: "أنا فخور للغاية بتقديم [Dreamers] – الأغنية الأبرز بتاريخ كأس العالم والتي استقطبت أكثر من 60 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب من كافة أرجاء العالم. كانت هناك أغاني رسمية للنسخ السابقة من البطولة، ولكن لم يسبق أن تم إنتاج قائمة موسيقية متعددة الأغاني تجسّد روح الوحدة والتآلف العالمي الذي ساهم بخلق أجواء استثنائية في هذه البطولة غير المسبوقة".

وأضاف : "شكّلت جزءاً من هذه القصة أصوات عالمية متميزة، بمن فيهم مجموعة من أهم الفنانين في عالم الموسيقى. ومن شأن الطاقة والحيوية التي تتمتع بها مجموعة الأغاني هذه أن تشكل صلة وصل مع أولئك الشغوفين بعالم الموسيقى وكرة القدم في أرجاء العالم".