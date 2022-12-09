تقرير: فرنسا تقدم الواقي الذكري للشباب مجانا ابتداء من يناير

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس أن بلاده ستوفر الواقي الذكري في الصيدليات مجانا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

وذكر التقرير إن ماكرون، خلال حدث يتعلق بصحة الشباب، وصف هذه الخطوة بأنها "ثورة صغيرة في وسائل منع الحمل".

وتابع ماكرون أن المبادرة ستبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.

يشار إلى موانع الحمل الأخرى مثل حبوب منع الحمل أو اللولب هي مجانية لمن تقل أعمارهم عن 25 عاما في فرنسا منذ ما يقرب من عام.

وفي السابق، كانت الفتيات تحت سن 18 عاما فقط مؤهلات للحصول على وصفة طبية للحصول على أقراص منع الحمل مجانا.

وشدد ماكرون على ضرورة معالجة قضية الصحة الجنسية للشباب، ولا سيما أهمية التطعيمات للمراهقين ضد عدوى فيروس الورم الحليمي البشري.

وذكر التقرير أن الرئيس الفرنسي لم يستبعد تطبيق التطعيم بشكل إجباري.

ويمكن أن يسبب فيروس الورم الحليمي البشري الإصابة بسرطان عنق الرحم وينتشر عن طريق الاتصال الجنسي. وتعتبر العدوى الفيروسية للجهاز التناسلي الأكثر شيوعا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال ماكرون إنه عندما يتعلق الأمر بالتربية الجنسية، فإن فرنسا لم تكن تقوم بما يجب. وأضاف: "الواقع بعيد جدا جدا عن النظرية. علينا تدريب معلمينا بشكل أفضل في هذا المجال، وعلينا توعيتهم مرة أخرى".