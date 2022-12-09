بريطانيا: 28 ألفا و830 إصابة بكورونا و 470 وفاة

سجلت بريطانيا 28 ألفا و830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت 470 حالة وفاة واحدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 24 مليونا و281 ألفا و31 ،كما ارتفعت أيضا حصيلة الوفيات إلى 213 ألفا و508.

وأظهرت البيانات أيضا أنه تم إعطاء 151 مليونا و248 ألفا و820 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.