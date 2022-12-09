 إبراهيم عيسى: تطبيق الفاتورة الإلكترونية يضر بالاقتصاد المصري - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: تطبيق الفاتورة الإلكترونية يضر بالاقتصاد المصري

الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى
الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى
خالد حسام الدين
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 4:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 4:55 ص

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن فلسفة الدولة من تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو البحث عن موارد سريعة للدخل، مؤكدًا أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يضر بالاقتصاد المصري من خلال الاستنزاف المالي للمواطن دون النظر للمصلحة العامة أو مراعاة الأثر الاجتماعي وأثر التطبيق لهذه القرارات على المجتمع.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء الخميس، أن منظور الفاتورة الإلكترونية لا يجب أن يكون مجرد جباية شهرية يتم تحصيلها من المواطن دون الانتباه للآثار السلبية لتطبيقها أو اتخاذ قرار أحادي بفرضها دون التشاور مع قطاعات المجتمع المعني بها القرار.

وأوضح، أن الأزمات غالبًا ما تدفع العقول للابتكار وتوليد الأفكار، ولكن لا يجب أن تصل بعض الأفكار للشطط، ويجب على الوزارات خلال فترة الأزمة تفادى صناعة المشاكل عند اتخاذ قرارات تمس شرائح عديدة من المجتمع.

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