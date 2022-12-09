طالب سعد أبوصندوق رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء الرياضي بمطروح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتقديم أوجه الدعم لمحاربى الصحراء من حيث توفير ملعب دائم للنادى لإقامة مباريات الفريق والتدريبات عليه خلال الفترة المقبلة.

حيث إن نادى الرجاء ليس لديه ملعب أساسي خاص به مثلما مع الأندية الشعبية الكبيرة، وكذالك أتوبيس لنقل اللاعبين من مقر التدريب وملاعب المباريات.

أضاف سعد أبوصندوق: لابد من توفير فندق بشكل دائم بمدينة مرسى مطروح للفريق الأول خلال المباريات المقبلة، نظرًا لارتفاع أسعار إيجار الفنادق وكذلك لمرور النادى بالظروف المادية الطاحنة.

وأكد أن الرجاء نادٍ كبير ولة شعبية جارفة سواء من محافظة مطروح أو خارجها، وشارك من قبل في موسم الأضواء والشهرة مرتين، وعلى الدولة المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة توفير الدعم المالى والمعنوى للنادى حيث إننا نمر بظروف صعبة جدًا هذا الموسم بالقسم الثالث من حيث التنقل ما بين التدريبات وما بين المباريات، وإيجار الفنادق لإقامة الفريق والحافلات لنقل اللاعبين وهذا يحتاج إلى دعم مالى كبير.

يستعد نادى الرجاء بمطروح، للقاء نادى الأسطول غدأ السبت فى إطار منافسات المجموعة 12 بدور القسم الثالث، حيث يحتل المركز ال11 ب 6 نقاط،وذلك بعد أن حقق فوزا غاليا على نادى أصحاب الجياد.

كان نادى الرجاء لعب هزم فى 4 مباريات وتعادل فى 3 وفاز في مباراة وحيدة.