 حسام حسن: أعتز بتدريبي للزمالك.. من أفضل فتراتي بعد الأهلي - بوابة الشروق
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حسام حسن: أعتز بتدريبي للزمالك.. من أفضل فتراتي بعد الأهلي

محمد جلال
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 7:31 م | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 7:31 م

يعتز حسام حسن، مدرب نادي الزمالك السابق، بالفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وقال حسام حسن في حواره مع قناة الكأس: «نادي الزمالك بالنسبة لي هو جمهور الزمالك، أحسن فتراتي في كرة القدم بعد الأهلي كانت خلال تواجدي مع الزمالك وحصولي على 13 بطولة ثم التدريب الفريق».

وأضاف: «كنت سعيد للغاية بهذه الفترة وعند نزولي من البيت كنت أجد السعادة على وجوه الجميع».

وأكمل: «حصلنا على 13 بطولة والأمور كانت تسير بأفضل حال لكن الأزمة المالية كانت سببا في تعطل ذلك الفريق».

حسام حسن لعب لأندية الأهلي والزمالك والمصري والترسانة والاتحاد وحقق معهم العديد من البطولات والانجازات.


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