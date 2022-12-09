الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض المزيد من العقوبات ضد إيران بسبب مساعدتها العسكرية لروسيا وقمع الاحتجاجات

يعد الاتحاد الأوروبي مجموعة إضافية من العقوبات ضد إيران بسبب مساعدتها العسكرية لروسيا إلى جانب قمعها العنيف للمتظاهرين، وفقا لمصادر مطلعة.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه سيتم فرض حظر السفر وتجميد الأصول على 21 فردا وكيانا بسبب قمع الاحتجاجات، إلى جانب 10 قوائم بسبب إرسال الطائرات المسيرة إلى روسيا التي تستخدمها في الحرب في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يوقع تجمع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإجراءات في بروكسل في 12 كانون الأول/ ديسمبر، لكن المصادر أوضحت أنه بعض الدول الأعضاء قد ترفض الإجراءات في اللحظة الأخيرة.

يشار إلى أن روسيا نفت استخدام طائرات مسيرة إيرانية في هجماتها في أوكرانيا ، من جانبها نفت طهران تزويد موسكو لاستخدامها في الحرب هناك.

كما تأتي هذه العقوبات إضافة لعقوبات كان فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب قمعها للاحتاجاجات على وفاة الفتاة مهسا أميني في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي لدى احتجازها في مركز للشرطة لمخالفتها قواعد غطاء الرأس الإسلامي.